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Умер актер Дастин Даймонд

Новости
    02.02.2021, 13:07
Текст:   Олег Усков

Американский актер Дастин Даймонд умер 1 февраля во Флориде - через месяц после своего 44-летия.

Как передает BBC, ссылаясь на представителя артиста, причиной смерти звезды молодежных комедий стал рак легких.

Уточнено, что диагноз был поставлен Даймонду месяц назад, и он прошел первый курс химиотерапии, но в последнюю неделю состояние актера начало резко ухудшаться.

Даймонд родился 7 января 1977-го в Сан-Хосе. В индустрии - с 1987-го. Актер, режиссер, сценарист, продюсер, оператор.

Среди работ - "Пурпурный людоед", "Чудесные годы", Сэм Пауэрс из обильной франшизы "Спасенные звонком" (самая известная роль), "Большой толстый лгун", "Американский пирог: Книга любви", "Коротышка - большая шишка", "Твое милое личико отправится в ад".

Также стоит отметить, что в 2006-м Дастин на некоторое время занялся "кино для взрослых" с собой в главной роли, а в 2014-м отсидел в тюрьме за то, что зарезал оппонента во время ссоры в одном из питейных заведений Висконсина.

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