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Умер каскадер и актер из "Моей прекрасной няни" Виктор Павлюченков

Новости
    02.02.2021, 10:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актер кино и ТВ, сценарист, каскадер и бард Виктор Павлюченков скончался 1 февраля в возрасте 57 лет.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации. Причина смерти не названа. Указано лишь, что артист ушел из жизни скоропостижно.

Виктор Владимирович Павлюченков родился в 1963 году. В 1990-м окончил ГИТИС.

Член Ассоциации каскадеров России. Работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР и РЕН ТВ.

В кино начал сниматься в 1988-м - с драмы "Стукач". Далее - "Батюшка", "Атаман", "Апостол", "До третьих петухов", "Предсказание", "Всем скорбящим радость", "Раскол", "Застава Жилина", "Моя прекрасная няня".

Коллеги вспоминают Виктора Владимировича как дружелюбного, отзывчивого и мужественного человека.

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