В Германии зафиксировано рекордное падение потребления пива

Встречи с друзьями за кружкой холодного пенного напитка в ресторане или закусочной стали в Германии невозможными в условиях пандемии. Это негативно сказалось на пивной отрасли, обороты которой рекордно снизились с 1993 года, сообщает федеральное статистическое управление.

В 2020 году продажи пивоваренных заводов снизились в среднем на 23 процента. "Многомесячное блокирование ресторанов, запреты на мероприятия и крах ключевых зарубежных рынков сильно ударили по пивоваренной промышленности", - цитирует газета Kurier исполнительного директора Союза немецких пивоваров Хольгера Айхеля.

По словам специалиста, кризис проявился гораздо глубже, чем можно предположить по последним данным о продажах. С закрытием рынка бочкового пива и, как следствие, его обвалом пивовары потеряли большую часть своей экономической базы. При этом, чем сильнее предприятия были интегрированы в индустрию гостеприимства, тем большие потери они понесли. В отдельных случаях падения оборота составляли до 70 процентов. А кто сотрудничал с гастрономией, перенес кризис гораздо легче. Отраслевые гиганты смогли лучше компенсировать свои потери за счет увеличения продаж бутылочного пива.

"Из недели в неделю все больше пивоварен попадают в сложную ситуацию не по своей вине. Если федеральное правительство и земли не примут целенаправленных и решительных контрмер, многим пивоваренным заводам грозит неплатежеспособность", - заключил исполнительный директор Союза немецких пивоваров.