В Instagram появилась функция восстановления "недавно удаленных" публикаций

Социальная сеть Instagram анонсировала функцию восстановления недавно удаленных публикаций. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

Восстановить фото или видео можно будет в течение 30 дней, а истории - до 24 часов. Для восстановления контента необходимо зайти в меню "Настройки", далее "Учетная запись", далее "Недавно удаленные". В том же разделе можно будет окончательно удалить снимки и раньше обозначенного срока, но для этого необходимо доказать, что вы действительно являетесь владельцем аккаунта.

"Хакеры иногда удаляют контент, когда получают доступ к учетной записи, и до сих пор у людей не было возможности вернуть свои фотографии и видео. Начиная с сегодняшнего дня, мы попросим наших пользователей сначала подтвердить, что они действительно являются законными владельцами учетной записи при окончательном удалении или восстановлении поста", - отмечает пресс-служба сервиса.