В крупном ДТП на Кутузовском проспекте один человек погиб и двое ранены

В массовом ДТП на западе Москвы погиб один человек и двое ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

По данным источника агентства, аварию с участием пяти машин мог спровоцировать таксист, который с превышением скорости ехал в сторону области. Около 6:45 он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя полицейскими машинами, а потом еще с двумя иномарками.

Один из участников ДТП погиб, двое, в том числе сотрудники ДПС, получили травмы. Движение на Кутузовском проспекте до сих пор затруднено.