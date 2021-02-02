В Латвии впервые обнаружили больную коронавирусом кошку

На заседании парламента Латвии 2 февраля выступил главный инфекционист Минздрава республики Уга Думпис, который рассказал тревожные новости, сообщает латвийское новостное агентство ЛЕТА.

По словам чиновника, в стране обнаружена больная коронавирусом кошка, а еще у нескольких кошек обнаружены антитела, то есть животные уже переболели.

Это выяснилось в процессе обследования домашних животных, при котором анализы были взяты примерно у 240 кошек в стране. Тестирование проводится в рамках госпрограммы "Уменьшение последствий Covid-19".

В настоящее время нет точной информации, какие животные болеют коронавирусом, а какие нет. Однако в ходе исследований ученые уже выяснили, что кошачьи подвержены воздействию вируса. При этом у кошек симптомы незначительны, а вот тиграм и львам приходится тяжелее. Напомним, недавно в шведском зоопарке пришлось усыпить 17-летнюю тигрицу, у которой коронавирус обострил возрастные заболевания.

Кроме того, Covid-19 был выявлен, по данным ВОЗ, у хорьков, которые переносят его легко и так же легко распространяют, у норок (некоторые из них болеют тяжело, с поражением легких), а также у приматов, сирийских хомячков, египетских летучих собак.