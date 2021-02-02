В Москве пройдет бизнес-конференция "Базовые стратегии-2021"

12 февраля в Москве пройдет масштабное событие для собственников бизнеса и топ-менеджеров - "Базовые стратегии-2021", на котором профессиональные аналитики в консалтинге и бизнес-образовании расскажут про проектирование будущего бизнеса и стратегические приоритеты на 2021 год.

Как убедиться, что ваша стратегия учитывает риски и делает бизнес несокрушимым? Как найти аргументы для вовлечения сотрудников в их реализацию? Как определить точки роста вашего бизнеса и найти инструменты для реализации новых целей? На все эти вопросы найдутся ответы на бизнес-конференции "Базовые стратегии-2021", организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия".

Мероприятие включит в себя самые актуальные методики и технологии ведения бизнеса. Спикеры поделятся опытом, работающими кейсами и полезными инструментами продвижения, раскроют секреты грамотной перезагрузки бизнеса и расскажут, как получить конкурентное преимущество и повысить устойчивость компании на рынке.