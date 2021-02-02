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Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона

Текст: Иван Черноусов

Специалисты Роскачества протестировали несколько приложений для очистки памяти смартфона и назвали их главные минусы. Среди них - избыточные запросы к различным функциям смартфона и другие признаки "сталкерского" программного обеспечения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Основная проблема, выявленная во всех приложениях для очистки памяти - это избыточная реклама. Возможность ее отключить относится к "правилам хорошего тона" для приложений, однако это оказалось возможным только у 4% проанализированных программ. Безусловно, обилие рекламы можно объяснить бесплатностью "клинеров" и тем, что разработчикам нужно монетизировать свой продукт. Однако в некоторых случаях количество и навязчивость рекламы переходят все границы: например, в таких приложениях как Master Phone Cleaner, Junk Clean, Cache cleaner, All Cleaner - Memory Clean, Speed Booster и Phone Master Cleaner: Cache clean & Speed Booster.

Чаще всего встречается рекламная анимация во весь экран по завершении процесса очистки памяти. Избыточная реклама не только доставляет неудобство пользователю, но и потенциально чревата случайными кликами на рекламный баннер, за которым может скрываться фишинговая или вредоносная страницы (так как разработчики малоизвестных приложений могут быть не слишком разборчивы с рекламной интеграцией).

Более 50% проанализированных приложений "слушают" Wi-Fi сеть, в которой находится смартфон, и получают сетевые идентификаторы других подключенных устройств. В процессе перехвата трафика передача этих данных каким-либо из приложений зафиксирована не была, но все же подобный доступ определенно не может вызывать доверия. В числе приложений, которые ведут себя таким образом: Cleaner Ultimate - Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и ряд других.

Приложению, которое очищает оперативную память и оптимизирует быстродействие, нужен достаточно широкий спектр разрешений. Некоторые исследованные приложения, однако, запрашивают подозрительно много разрешений. Зачем, к примеру, клинеру доступ к микрофону и записи аудио (которые требует Cleaner Ultimate - Battery Saver booster & cleaner)? Или доступ к камере, без которого не хотят работать Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и Ace Cleaner (причем последнее приложение весьма популярно в маркете)?

Фото: istock
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Некоторые приложения дополнительно требуют еще и доступ к геолокации (скорее всего, в рекламных целях) - это, к примеру, Master Phone Cleaner Battery Saver & Speed Booster и Phone Cleaner App 2020 - Android Cache Cleaner. Вы уверены, что хотите, чтобы данные приложения знали, где вы находитесь? Словом, на их функциональность.

Наиболее серьезное подозрение вызвали две программы - Speed Cleaner - Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner - Clean Ram & Junk Cleaner & Booster. Эти приложения запрашивают полный пакет доступов, в том числе - к контактам и управлению звонками (что вообще нетипично для приложений данного типа). Такие избыточные доступы являются признаками "шпионских программ" и могут использоваться злоумышленниками как для кражи пользовательских данных, так и рассылки спама с телефона жертвы по контакту-листу.

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