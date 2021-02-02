В Совфеде обсудят вопрос о наказании за призывы к санкциям против россиян

Сенатор напомнил, что в России уже принят закон об ответных мерах на зарубежные санкции. Если рассматривать предложение об уголовной ответственности за призывы к ним в духе этого закона, "то вполне понятно, что лица, которые способствуют введению против нас такого рода противоправных рестрикций, тоже, наверное, должны подлежать какому-то наказанию", добавил он.

По словам Климова, сенаторы будут "внимательно оценивать" подобные предложения на своих мероприятиях. "Я не исключаю, что так или иначе мы соответствующую законодательную реакцию продемонстрируем", - сказал он.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил призыв Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену ввести санкции против десятков россиян. Он допустил, что наказание за подобные действия может быть прописано в законопроекте об ответственности за исполнение иностранных санкций против РФ. Речь идет о законопроекте, который сам Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также главы думских фракций внесли в Госдуму в мае 2018 года. Тогда же документ был принят в первом чтении.