Власти Аргентины назначили нового посла в России

Новым послом Аргентины в России станет дипломат Эдуард Суайн. "Его задачи будут сконцентрированы на развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между странами", - подчеркивается в сообщении, опубликованном в Twitter. В 2011-2015 годах Суайн был заместителем главы МИД южноамериканской страны. А в 2016-2017 годах он возглавлял посольство Аргентины в Парагвае.

Стоит отметить, что сейчас обязанности посла в РФ исполняет Диего Десмурес. Но его полномочия скоро истекают. В октябре прошлого года Алисия Кастро отказалась от назначения на эту должность, так как была не согласна с позицией Аргентины по вопросу нарушения прав человека в Венесуэле.