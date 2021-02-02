Власти Аргентины назначили нового посла в России

Новым послом Аргентины в России станет дипломат Эдуард Суайн. "Его задачи будут сконцентрированы на развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между странами", - подчеркивается в сообщении, опубликованном в Twitter. В 2011-2015 годах Суайн был заместителем главы МИД южноамериканской страны. А в 2016-2017 годах он возглавлял посольство Аргентины в Парагвае.
Стоит отметить, что сейчас обязанности посла в РФ исполняет Диего Десмурес. Но его полномочия скоро истекают. В октябре прошлого года Алисия Кастро отказалась от назначения на эту должность, так как была не согласна с позицией Аргентины по вопросу нарушения прав человека в Венесуэле.
El diplomático Eduardo Zuain fue designado como embajador de la República Argentina ante la Federación Rusa. Su misión se centrará en el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. pic.twitter.com/nO3mbZIvDS— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) February 1, 2021