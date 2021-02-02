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02.02.2021 16:50

"Сегодняшние сигнализаторы для глухих - как кнопочные телефоны": Всероссийское общество глухих поддержало новые стандарты качества цифровых устройств

Всероссийское общество глухих (ВОГ) направило официальное письмо в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и ФГУП "Стандартинформ", в котором указало преимущества проекта ГОСТ для цифровых сигнализаторов звука.
Фото: Предоставлено ГК "Исток-Аудио" Фото: Предоставлено ГК "Исток-Аудио"
Фото: Предоставлено ГК "Исток-Аудио"

В письме представители ВОГ предложили 12 пунктов нового проекта ГОСТ "Средства вспомогательные для инвалидов. Сигнализаторы звука цифровые. Классификация. Технические требования и методы контроля". Сигнализатор звука - это устройство, которое применяется людьми с нарушениями слуха в домашних условиях. На нем отображается информация о действиях, происходящих вокруг, в виде вибрации, вспышек, пиктограмм и текста. Кроме того, данные могут передаваться на смартфон.

На сегодняшний день в России нет государственных стандартов для цифровых сигнализаторов звука. Авторы письма отметили, что новые стандарты позволят слабослышащим людям успешно адаптироваться к звуковому окружению в современной жизни. В России все инвалиды по слуху бесплатно получают сигнализаторы от региональных властей в рамках государственной программы реабилитации. Однако из-за отсутствия ГОСТ глухие получают низкокачественные устройства, которые невозможно применять в современной жизни. Они вынуждены сами покупать в магазинах дорогостоящие сигнализаторы.

1 февраля состоялось согласительное онлайн-совещание подкомитета ПК-4 "Технические средства реабилитации по слуху" Технического комитета 381 Росстандарта, где обсуждались проекты государственных стандартов для цифровых сигнализаторов звука. В рамках совещания президент ВОГ Станислав Иванов подчеркнул, что все члены возглавляемой им организации заинтересованы в том, чтобы потребители пользовались качественными техническими устройствами: "Об этом я говорил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Сейчас в рамках поручения президента идут мероприятия по совершенствованию технических требований. В свете этих поручений очень хотелось бы, чтобы мы пользовались качественными средствами. Необходимо вводить новые государственные стандарты, чтобы инвалидам по слуху в рамках программы реабилитации были предоставлены современные и многофункциональные сигнализаторы".

Среди участников совещания были представители производителей, которые выступали за упрощение требований к цифровым сигнализаторам звука.

Руководитель ВОГ заявил, что снижение требований к синхронизаторам не учитывает интересы инвалидов по слуху: "Что значит оптимизировать ГОСТ по сигнализаторам? Это все равно что отобрать у людей смартфоны и вместо них выдать кнопочные телефоны, чтобы они ими пользовались в современной жизни. Надо идти в ногу со временем. Именно поэтому в рамках поручения Президента будет создана рабочая группа, которая изучит весь мировой опыт в сфере инноваций для глухих. Мы должны повысить качество повседневной жизни глухих людей".

Станислав Иванов добавил, что введение высоких стандартов поможет выполнить задачи по импортозамещению в этом секторе рынка.

Пресс-релиз предоставлен ГК "Исток-Аудио"

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