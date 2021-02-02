Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 февраля 2021 года № 43-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134 ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на 2021 год в расчёте на душу населения - 17 029 рублей, для трудоспособного населения - 17 707 рублей, для пенсионеров - 14 033 рубля, для детей - 16 903 рубля.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







