Запад пересматривает отношение к китайским вакцинам от COVID-19

Французский иммунолог Ален Фишер считает, что нет никаких поводов, чтобы в ЕС не утвердили применение вакцин, разработанных в России или в Китае. Однако еще неделю назад, по мнению западных СМИ, в мире считались безопасными только вакцины, разработанные американской компанией Pfizer и британской AstraZeneca.

Почему на Западе изменили свою позицию? Сегодня масштаб вакцинации в странах ЕС значительно ниже, чем в США, Великобритании и Израиле. Для того чтобы обеспечить поставки вакцины в Великобританию и США, фармацевтические гиганты Pfizer и AstraZeneca стали оттягивать передачу вакцин странам ЕС, что оказало негативное влияние на программу вакцинации в ЕС. Это вызывает серьезную обеспокоенность европейских стран, продолжаются споры относительно объемов и очередности в поставках вакцины.

В то же время в Сербию уже поступил 1 миллион доз китайской вакцины от коронавируса. Это значительное количество для страны с населением в 7 миллионов человек. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine отмечает, что благодаря китайской вакцине по темпам вакцинации Сербия опережает Германию, Францию и другие страны ЕС. В конце января Венгрия стала первой страной в ЕС, которая одобрила вакцину китайского производства.

Китай оказывает помощь в вакцинации более чем десяти развивающимся странам, среди которых Пакистан, Бруней, Непал и Филиппины. На следующем этапе - оказание помощи в вакцинации 38 другим развивающимся странам, нуждающимся в ней. Китай также активно участвует в программе ВОЗ по применению вакцины против COVID-19, которая нацелена на содействие справедливому распределению вакцин. Кроме того, КНР экспортировал вакцины компаний Sinopharm Group и Sinovac Biotech на клинические испытания в Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Индонезию, Турцию, Бразилию и Чили. Также Китай поддерживает предприятия, занимающиеся экспортом вакцин в страны, которые срочно нуждаются в приобретении вакцин, и уже признали китайские вакцины, одобрив экстренное их применение в своих странах.

Эксперты подчеркивают, что качество и действие вакцины не зависят от происхождения, ключевые факторы здесь - безопасность и эффективность. Именно поэтому все больше высокопоставленных лиц в разных странах лично вакцинировались препаратом китайского производства.