Запись на прививку от COVID-19 через Госуслуги работает в большинстве регионов

Записаться на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуг можно уже в большинстве регионов, сообщили в Минцифры РФ.

"Портал Госуслуг работает в штатном режиме. Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени", - цитирует ТАСС замминистра Минцифры Олега Качанова.

При этом в некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, проводится донастройка информационных систем. "В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала", - отметил чиновник.

Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал Госуслуг открылась 31 января. С 18 января услуга работала в тестовом режиме, позволяя регионам отлаживать взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг.

Портал Госуслуг также представляет возможность сообщить о возникновении нежелательных явлений в связи с вакцинацией.

Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины.