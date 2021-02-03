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Рубрика: В мире

Большинство депутатов Финляндии против обязательной вакцинации

Текст: Надежда Ермолаева

Большинство депутатов парламента Финляндии выступает против того, чтобы вакцинация от коронавируса была обязательной для всего населения. Однако поддерживает идею обязать прививаться представителей некоторых профессий.

Фото: Абзал Калиев/РИА Новости
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Такие выводы следуют из опроса, проведенного финской телерадиокомпанией Yle. В публикации отмечается, что более 90 процентов депутатов (129 человек) ответили, что вакцинация должна быть добровольной. Восемь политиков выступили за обязательность этой процедуры.

Главная причина, по которой финские народные избранники отказываются от принудительной вакцинации заключается в том, что она противоречит основным свободам граждан. Но даже несмотря на права человека, ряд депутатов считает, что необходимо прививать людей, работающих с больными коронавирусом.

Что касается финских законов, то там нет оснований для запуска обязательной вакцинации. "47 параграф закона об инфекционных заболеваниях предусматривает обязательную вакцинацию населения, однако порог для применения этого положения очень высок. В первую очередь этот пункт разрабатывался на случай биологической войны или террористического акта", - сообщает Yle.

За все время пандемии в Финляндии подтверждено более 45 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерло 684 человека.

Тем временем, Хельсинки началась массовая вакцинация лиц старше 85 лет. На этой неделе вакциной Prizer-Biontech планируется привить около шести тысяч человек.

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