Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Чикаго"

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился голом и реализовал победный буллит в матче против "Чикаго", а Александр Радулов и Денис Гурьянов принесли "Далласу" победу над "Коламбусом".

"Каролина" и "Чикаго" не смогли выявить победителя в основное время - 3:3. В составе "ураганов" гол на счету россиянина Андрея Свечникова, Уоррена Фегеле и Винсента Трочека. У "Чикаго" голы на счету Филиппа Курашева, Патрика Кейна и Дилана Строума. Победитель в матче определился в серии буллитов, а победу "Каролине" принес Свечников.

"Даллас" переиграл "Коламбус" - 6:3. В составе победителей по шайбе забросили Денис Гурьянов и Александр Радулов, последний также отметился голевой передачей.

В составе проигравших россиянин Михаил Григоренко набрал два очка, забросив шайбу и сделав голевую передачу. Его партнер по команде - защитник Владислав Гавриков - также один раз ассистировал партнерам.