Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире канала TV3 заявил о том, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет без зрителей.

Во вторник Международная федерация хоккея объявила о том, что Латвия примет весь чемпионат мира. Матчи пройдут в Риге на двух стадионах - "Арене Рига" и Олимпийском спортивном центре с 21 мая по 6 июня 2021 года.

"Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в "пузыре", в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества", - сказал Кариньш.

Ранее глава ИИХФ Рене Фазель не исключил, что турнир все же удастся провести с болельщиками, если ситуация с обеспечением безопасности из-за пандемии коронавируса позволит это сделать.