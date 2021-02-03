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03.02.2021 16:53
Рубрика: Власть

Детские омбудсмены России и Финляндии планируют провести встречу

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обсудила с послом Финляндии в России Антти Хелантеря новые вызовы в сфере защиты детства. Они также договорились о встрече с финским детским омбудсменом.

Фото: Facebook Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой / facebook.com/ombudswoman
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- Уполномоченный при президенте России по правам ребенка встретилась с Антти Хелантеря впервые после его назначения чрезвычайным и полномочным послом Финляндской Республики в РФ в сентябре 2020 года, - говорится в сообщении. - Открывая встречу, детский омбудсмен поблагодарила финскую сторону за успешное сотрудничество в рамках меморандума о взаимопонимании в сфере защиты прав детей, подписанного между двумя странами в 2017 году, а также по направлению развития паллиативной помощи.

Как сообщают РИА-Новости, Кузнецова и Хелантеря обсудили новые вызовы в сфере защиты детства, наиболее обсуждаемые в России и Финляндии. К ним относятся организация обучения, досуга и занятости детей в условиях пандемии COVID-19 и выхода из нее, а также возвращение детей из "горячих точек".

Хелантеря поделился финским опытом преодоления проблем, связанных с обучением детей во время пандемии. Он также и поинтересовался особенностями алгоритма России по возвращению несовершеннолетних граждан из Сирии и Ирака. Кузнецова отметила, что готова продолжать работу по указанным направлениям и рассказала о российском опыте репатриации детей, их социализации и реабилитации.

Хелантеря передал пожелание нового уполномоченного по правам ребенка в Финляндии Элины Пеккаринен познакомиться с российской коллегой. Кузнецова поддержала это предложение. В ближайшее время должен быть проработан вопрос о времени и формате встречи детских омбудсменов.

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Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам ребенка

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