Дюков высказался против сокращения клубов в РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался против уменьшения клубов в РПЛ, но предложил задуматься о смене формата турнира.

Сокращение участников чемпионата России по футболу, по мнению главы РФС, может негативно повлиять на развитии этого вида спорта в стране.

"Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола. Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно", - сказал он "Спорт-Экспрессу".

При этом Дюков считает, что нужно изменить формат турнира, чтобы увеличилось количество высокоинтенсивных и конкурентных матчей. По его мнению, это позволит клубам больше зарабатывать и лучше готовиться к матчам еврокубков.