Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер"

Туринский "Ювентус" выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии у "Интера" со счетом 2:1. Дубль на счету Криштиану Роналду.

Во вторник "Ювентус" и "Интер" провели первую встречу в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка Италии. В Милане местный "Интер" принимал "Ювентус".

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. На девятой минуте хозяева вышли вперед после точного удара аргентинца Лаутаро Мартинеса.

А затем настало время Криштиану Роналду. На 26-й минуте португалец реализовал пенальти, а на 35-й во второй раз поразил ворота соперника.

Голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон провел свой 1100-й матч в карьере.

Ответная игра пройдет в Турине 9 февраля. Второй финалист определится в противостоянии "Аталанты" и "Наполи". Первый матч пройдет в среду.