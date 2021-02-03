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Рубрика: Спорт

Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер"

Текст: Максим Домчев
Туринский "Ювентус" выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии у "Интера" со счетом 2:1. Дубль на счету Криштиану Роналду.
Фото: AFP/MIGUEL MEDINA Фото: AFP/MIGUEL MEDINA
Фото: AFP/MIGUEL MEDINA

Во вторник "Ювентус" и "Интер" провели первую встречу в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка Италии. В Милане местный "Интер" принимал "Ювентус".

Фото: AP Photo/Antonio Calanni
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Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. На девятой минуте хозяева вышли вперед после точного удара аргентинца Лаутаро Мартинеса.

А затем настало время Криштиану Роналду. На 26-й минуте португалец реализовал пенальти, а на 35-й во второй раз поразил ворота соперника.

Голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон провел свой 1100-й матч в карьере.

Ответная игра пройдет в Турине 9 февраля. Второй финалист определится в противостоянии "Аталанты" и "Наполи". Первый матч пройдет в среду.

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