Два российских города возобновят международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов - Кемерово и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки "штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерова и города Петропавловска-Камчатского", - цитирует ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиарейсы в Грецию и Сингапур, а также будут разрешены вылеты за границу из аэропортов ряда регионов РФ. С 8 февраля будут осуществляться полеты Москва-Афины (два рейса в неделю) и Москва-Сингапур (три рейса в неделю). С этого же дня начнутся перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Также с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет

Ранее эксперты высказали мнение, что Россия в полной мере возобновит международное авиасообщение, приостановленное с 27 марта 2020 года, в течение 2021 года. Вначале будут открыты востребованные курортные направления Средиземного моря и Юго-Восточной Азии.