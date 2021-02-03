Главы делегаций зимних Олимпийских Игр-2022 встретились онлайн

Встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 прошла в формате видеоконференции. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем выступлении отметил, Китай добился выдающихся успехов в противостоянии эпидемии короновирусной инфекции, благодаря чему МОК полон уверенности в успешном проведении зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. До открытия зимней Олимпиады остался еще год, он выразил надежду на более тесное сотрудничество Оргкомитета пекинской олимпиады с МОК и Всемирным объединением международных спортивных федераций в целях обеспечения успешного проведения состязаний по зимним видам спорта в 2022 году.

Выступая на Всемирной конференции освещения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022, генеральный директор Olympic Broadcasting Services Яннис Экзархос отметил, что успешно продвигается работа по строительству олимпийских объектов в Пекине. Он уверен, что зимняя Олимпиада 2022 непременно станет великолепным спортивным торжеством.