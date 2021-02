"Ингосстрах" продолжит оказывать спонсорскую поддержку Большому театру

СПАО "Ингосстрах" и Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) снова подписали договор о продлении сотрудничества, согласно которому компания продолжит оказывать всестороннюю поддержку театру в статусе генерального спонсора до 2022 года. Подписи под документом поставили генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Ингосстрах" выступает в качестве генерального спонсора Большого театра с сентября 2019 года. С этого момента партнерам удалось запустить несколько знаковых проектов в области балетного искусства. В частности, это спектакль "Четыре персонажа в поисках сюжета", над которым работали четыре молодых зарубежных хореографа: Брайан Ариес, Симоне Валастро, Димо Милев и Мартин Шекс, прибывшие в Москву во время пандемии и сумевшие воплотить через язык танца актуальную сегодня идею нового понимания себя и мира на этапе перемен. Кроме того, в декабре 2020 года стартовал новый масштабный проект Большого театра при поддержке "Ингосстраха" - Молодежная балетная программа. Ее цель - создать молодым талантливым артистам из регионов России условия для творческого развития и совершенствования, раскрыть их потенциал и дать уникальную возможность танцевать на главной сцене страны. Пролонгация договора позволит партнерам продолжить реализацию совместных инициатив, направленных на развитие театрального искусства в России и повышение интереса широкой общественности к творческой работе Большого театра.

"Вот уже на протяжении нескольких столетий Большой театр России остается эталоном в области высокого искусства не только на национальном, но и на международном уровне. Поэтому мы очень высоко ценим наше сотрудничество, которое уже становится хорошей традицией, и дорожим первыми достигнутыми успехами. Статус генерального спонсора Большого театра - огромная честь для "Ингосстраха", и мы рады, что было принято совместное решение о продолжении работы в таком формате. Убежден, что благодаря синергии двух таких сильных брендов впереди нас ждут новые достижения и грандиозные инициативы, которые будут способствовать популяризации искусства в России, в том числе и среди молодой аудитории", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

"Мы крайне признательны "Ингосстраху" за его многолетнюю поддержку, которая несомненно вышла на новый уровень после подписания договора о сотрудничестве в 2019 году. Благодаря содействию нашего генерального спонсора даже в непростых условиях пандемии в 2020 году нам удалось продолжать творить, выпускать новые спектакли и запустить Молодежную балетную программу, на которую мы возлагаем большие надежды. Не сомневаюсь, что вместе с "Ингосстрахом" мы сможем осуществить еще много интересных проектов", - комментирует генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Поддержка проектов в области культуры и искусства - неотъемлемая часть стратегии развития "Ингосстраха". На протяжении многих лет компания вносит свой вклад в сохранение культурного наследия России и развитие культурных институций на территории страны. "Ингосстрах" регулярно выступает партнером и спонсором проведения различных мероприятий как на федеральном, так и региональном уровнях. Компанию связывают партнерские отношения с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Государственным историческим музеем.

В период с июля 2017 года по январь 2018 года "Ингосстрах" реализовал федеральный проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". В рамках проекта в восьми городах России были организованы мероприятия в формате выставок, мультимедийных спектаклей и специальных проектов. В основу экспозиций выставок вошли более 120 произведений живописи и графики из коллекций Третьяковской галереи и ИРРИ, а также работы из собраний региональных музеев. Общее число посетителей выставок превысило 100 000 человек.

"Ингосстрах" - лидер рынка страхования искусства. Ежегодно "Ингосстрах" страхует более 1000 выставок, в числе которых выставки классических картин, современного искусства, изделий зодчества, архитектурные и скульптурные проекты. Каждая вторая выставка российских экспонатов, которая едет за границу, застрахована в "Ингосстрахе". В 2019 году "Ингосстрах" обеспечил страховой защитой экспонаты российского павильона на 58-й Венецианской биеннале. Выступая многолетним партнером Музея современного искусства "Гараж", "Ингосстрах" предоставлял страховую защиту для выставок "Рисунок и объект. Коллекция №1", "Бюро переводов", "Человек как рамка для ландшафта", "The Coming World: Ecology as the New Politics 2030-2100", "Илья и Эмилия Кабаковы. Как встретить ангела".

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) - один из главных символов российской культуры, крупнейший музыкальный театр России и один из самых известных театров оперы и балета в мире. Датой основания театра считается 1776 год. Нынешнее здание Большого театра было построено архитектором Альберто Кавосом в 1856 году. История Большого театра включает множество великих исполнителей и постановщиков: здесь работали Рахманинов, Горский, Григорович, Нежданова, Обухова, Образцова, Плисецкая, Максимова, Атлантов и многие другие.

Творческий состав Большого театра сегодня насчитывает более 1000 артистов, включая балет, оперу, хор, оркестр и мимический ансамбль, общая численность работников театра составляет 3000 человек. С февраля 2014 главный дирижер - музыкальный руководитель Большого театра - маэстро Туган Сохиев.

Сегодня Большой театр имеет четыре сценические площадки. Принимают публику Историческая сцена, Новая сцена, Бетховенский зал и Камерная сцена им. Б.А. Покровского.

Всего за сезон театр дает более 500 спектаклей и концертов. И оперная, и балетная труппы театра с триумфальным успехом выступают как в городах России, так и на самых престижных сценах мира.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой компании "Ингосстрах"