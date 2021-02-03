Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное

- К 2025 году на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отменят международный роуминг. Граждане России смогут пользоваться домашним тарифом в Казахстане, Армении и в других странах союза.

- В 2021 году страны обсудят объединение антифродовых (антимошеннических) систем операторов связи стран-участниц ЕАЭС.

- ЕЭК переходит к мягкому регулированию в антимонопольной сфере: бизнесу выносятся предупреждение и рекомендации, как настроить работу, чтобы избежать штрафов.

- В 2020 году антимонопольный блок ЕЭК рассмотрел 28 заявлений по признакам нарушения правил конкуренции.

- Евразийская комиссия подготовила гайдлайн по работе с ИТ-гигантами. Основными антимонопольными проблемами в "цифровой среде" стали геоблокинг (например, если платное приложение работает не во всех странах союза), "цифровое рабство" (когда в сфере услуг лидирует одна из платформ-агрегаторов) и контекстная реклама (когда компании-лидеры вытесняют конкурентов из первых строк выдачи).

Полностью интервью с министром ЕЭК Арманом Шаккалиевым читайте здесь