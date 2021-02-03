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Рубрика: Культура

Возвращение в Ереван

Благодаря переводчику Ивану Сивоплясу средневековый армянский поэт вновь зазвучал на русском языке
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 22(8373)
Стены основанного в IX веке монастыря Севанаванк, что расположен на скалистом побережье озера Севан, и сегодня помнят ашугов, исполнявших айрены скитаний Наапета Кучака. Фото: Ася Шеварова Стены основанного в IX веке монастыря Севанаванк, что расположен на скалистом побережье озера Севан, и сегодня помнят ашугов, исполнявших айрены скитаний Наапета Кучака. Фото: Ася Шеварова
Стены основанного в IX веке монастыря Севанаванк, что расположен на скалистом побережье озера Севан, и сегодня помнят ашугов, исполнявших айрены скитаний Наапета Кучака. Фото: Ася Шеварова

"Здравствуйте, Дмитрий!

Вашей странички всегда жду с нетерпением. Увидела подзаголовок "Стихи вырывают сердце из паутины новостей" и решила рассказать вам об ульяновском поэте Иване Сивоплясе.

Фото: Центральный архив Министерства обороны РФ
Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "Поэзия огненных лет"

Пользуясь подстрочным переводом Левона Мкртчяна, Иван сделал переложения ста и одного айрена Наапета Кучака, средневекового армянского поэта.

Русские поэты не раз обращались к творчеству Наапета Кучака. Но ни один из переводов не передает полностью того трепета, с которым относятся к стихам Кучака на родине поэта. Поэтому Иван предпринял еще одну попытку.

О жизни Наапета Кучака почти ничего не известно, но его стихи стали воздухом Армении. Он словно растворился в ней, подарив ей свои песни.

Родился на рубеже XV и XVI столетий в селе Хараконис, а умер предположительно в 1592 году.

Кучак писал айрены - песни, состоящие из четверостиший, каждая строка которых имеет 15 слогов и делится цезурой на 7 и 8 слогов.

Эту древнюю форму армянского стиха Кучак довел до совершенства. Среди дошедших до нас: айрены, посвященные любви, страданиям народа, армянам-изгнанникам ("айрены скитаний"), философские "айрены раздумий"...

Переложения айренов на русский язык, сделанные волжанином Иваном Сивоплясом, не издавались книгой по причине скромности автора.

А переложения эти прекрасны.

Особенность их - тишина. Первая строчка - и ты остаешься один на один со стихами. Время останавливается.

Кстати: среди праздников, которые отмечают в Армении, есть и Таркманчац - Праздник переводчиков.

Инна Буганина"

Переводчик о себе
Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Родился 9 сентября 1972 года в Москве.

С 1987 года живу в Ульяновске.

Окончил Московский историко-архивный институт.

Краевед, историк, архивист. Стихи пишу с детства - пишу постоянно.

В 1983-1987 годах вместе с семьей жил в Ереване. С тех пор глубоко люблю, ценю и уважаю историю, культуру и литературу армянского народа. Эти свои чувства я постарался выразить, перелагая на русский айрены Наапета Кучака.

Переводил я давно, более четверти века назад, но очень отрадно, что эти стихи живут.

Надеюсь, что после публикации в "Календаре поэзии" мои переводы станут для кого-то из читателей первым знакомством с древней армянской литературой.

Иван Сивопляс

Ульяновск

Айрены Наапета Кучака в переводах Ивана Сивопляса

"До рассвета на крыше любимую ждал...."

...Завидую тому, кто взял

С собой любимую, бежал.

Лишь мост прошли -

Волною смыло мост.

Лил ливень, снег валил,

Засыпал их следы.

Они вошли в зеленый сад,

Он пил ее уста...

* * *

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Календарь поэзии: С рисунками Пахомова связано детство почти каждого

Не стучал -

Дверь открыта.

Вошел, поздоровался,

Будто ждала.

Ты вино из чаши пила,

Чаша синяя перед тобой.

Пей, любимая, пей,

А я дверь открытая

перед тобой.

* * *

Ты была со мной -

И было лето.

Ты ушла -

И мир покрылся снегом.

Ты вернешься -

И я буду солнцем,

Я смогу согреть -

И снег растает.

* * *

До рассвета на крыше

Любимую ждал.

Притомился, уснул;

Слышу -

Хрипло сказал перекладине

столб:

"Наш, гляди-ка, сопит..." -

Вот-те раз! Тру глаза,

Рот разинул - поди ж,

И чурбан даже в сплетни!

* * *

Был я саженцем,

Рос среди камня.

Подошли, унесли,

Посадили в золотом саду,

И поят медом,

Поливают меня вином

и медом.

Я молю: заберите, на камне

Напоите дождем и снегом.

* * *

Мир, как воду, зажал

в ладони;

Заглянул и упало сердце -

Где найду такого человека,

До какого бы сердцем

прильнуться?

Ну и люди живут

в наше время:

Фото: Музей литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)
Татул Гурян переводил на армянский стихотворения русских классиков

Хлеба с ними, не жди,

не преломишь,

Так тебя забросают грязью -

Грязь-короста навеки

покроет.

* * *

Раз пытали мудреца:

На что Всевышний

Сплел в единое

Персть смертную и душу?

Долго думал тот: "Не знаю.

Думал, видно,

Бог златым венцом

Украсить тело".

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

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