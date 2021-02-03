"Здравствуйте, Дмитрий!
Вашей странички всегда жду с нетерпением. Увидела подзаголовок "Стихи вырывают сердце из паутины новостей" и решила рассказать вам об ульяновском поэте Иване Сивоплясе.
Пользуясь подстрочным переводом Левона Мкртчяна, Иван сделал переложения ста и одного айрена Наапета Кучака, средневекового армянского поэта.
Русские поэты не раз обращались к творчеству Наапета Кучака. Но ни один из переводов не передает полностью того трепета, с которым относятся к стихам Кучака на родине поэта. Поэтому Иван предпринял еще одну попытку.
О жизни Наапета Кучака почти ничего не известно, но его стихи стали воздухом Армении. Он словно растворился в ней, подарив ей свои песни.
Родился на рубеже XV и XVI столетий в селе Хараконис, а умер предположительно в 1592 году.
Кучак писал айрены - песни, состоящие из четверостиший, каждая строка которых имеет 15 слогов и делится цезурой на 7 и 8 слогов.
Эту древнюю форму армянского стиха Кучак довел до совершенства. Среди дошедших до нас: айрены, посвященные любви, страданиям народа, армянам-изгнанникам ("айрены скитаний"), философские "айрены раздумий"...
Переложения айренов на русский язык, сделанные волжанином Иваном Сивоплясом, не издавались книгой по причине скромности автора.
А переложения эти прекрасны.
Особенность их - тишина. Первая строчка - и ты остаешься один на один со стихами. Время останавливается.
Кстати: среди праздников, которые отмечают в Армении, есть и Таркманчац - Праздник переводчиков.
Инна Буганина"
Родился 9 сентября 1972 года в Москве.
С 1987 года живу в Ульяновске.
Окончил Московский историко-архивный институт.
Краевед, историк, архивист. Стихи пишу с детства - пишу постоянно.
В 1983-1987 годах вместе с семьей жил в Ереване. С тех пор глубоко люблю, ценю и уважаю историю, культуру и литературу армянского народа. Эти свои чувства я постарался выразить, перелагая на русский айрены Наапета Кучака.
Переводил я давно, более четверти века назад, но очень отрадно, что эти стихи живут.
Надеюсь, что после публикации в "Календаре поэзии" мои переводы станут для кого-то из читателей первым знакомством с древней армянской литературой.
Иван Сивопляс
Ульяновск
"До рассвета на крыше любимую ждал...."
...Завидую тому, кто взял
С собой любимую, бежал.
Лишь мост прошли -
Волною смыло мост.
Лил ливень, снег валил,
Засыпал их следы.
Они вошли в зеленый сад,
Он пил ее уста...
* * *
Не стучал -
Дверь открыта.
Вошел, поздоровался,
Будто ждала.
Ты вино из чаши пила,
Чаша синяя перед тобой.
Пей, любимая, пей,
А я дверь открытая
перед тобой.
* * *
Ты была со мной -
И было лето.
Ты ушла -
И мир покрылся снегом.
Ты вернешься -
И я буду солнцем,
Я смогу согреть -
И снег растает.
* * *
До рассвета на крыше
Любимую ждал.
Притомился, уснул;
Слышу -
Хрипло сказал перекладине
столб:
"Наш, гляди-ка, сопит..." -
Вот-те раз! Тру глаза,
Рот разинул - поди ж,
И чурбан даже в сплетни!
* * *
Был я саженцем,
Рос среди камня.
Подошли, унесли,
Посадили в золотом саду,
И поят медом,
Поливают меня вином
и медом.
Я молю: заберите, на камне
Напоите дождем и снегом.
* * *
Мир, как воду, зажал
в ладони;
Заглянул и упало сердце -
Где найду такого человека,
До какого бы сердцем
прильнуться?
Ну и люди живут
в наше время:
Хлеба с ними, не жди,
не преломишь,
Так тебя забросают грязью -
Грязь-короста навеки
покроет.
* * *
Раз пытали мудреца:
На что Всевышний
Сплел в единое
Персть смертную и душу?
Долго думал тот: "Не знаю.
Думал, видно,
Бог златым венцом
Украсить тело".
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru