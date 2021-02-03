Капризов забросил третью в сезоне шайбу за "Миннесоту"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота "Колорадо", но это не спасло его команду от поражения - 1:2.

В регулярном чемпионате НХЛ "Миннесота" встречалась с "Колорадо". В первом периоде "лавины" стараниями Логана О"Коннора открыли счет. Во втором периоде россиянин Валерий Ничушкин забросил вторую шайбу в ворота "Миннесоты". Это его вторая шайба в сезоне.

"Дикари" постарались спасти матч, но смогли забросить всего одну шайбу. В большинстве с "пятачка" отличился российский форвард Кирилл Капризов, для которого этот гол стал третьим в карьере.

Победу "Колорадо" омрачила травма одного из лидеров команды - нападающего Нэйтана Маккиннона. У хоккеиста повреждение нижней части тела, и он пропустит ближайшие несколько недель.