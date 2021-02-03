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Рубрика: Общество

Корабль "Прогресс МС-15" расстыкуется с МКС 9 февраля

Текст: Наталия Ячменникова
Миссия транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" завершается. В соответствии с программой полета МКС его расстыковка со станцией запланирована на 9 февраля в 08:21 по московскому времени.
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Как сообщили в Роскосмосе, согласно предварительным расчетам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), двигательная установка грузовика будет включена на торможение в 11:30:11 мск. Через 3,5 минуты она завершит работу, и корабль продолжит снижение. В 12:04 "Прогресс МС-15" войдет в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана.

Фото: Предоставлено Центром подготовки космонавтов
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Именно этот корабль поставил новый рекорд по времени полета к МКС. Напомним: он стартовал 23 июля прошлого года с космодрома Байконур, а уже через 3 часа 18 минут 31 секунду в штатном режиме пристыковался к стыковочному отсеку "Пирс" российского сегмента МКС. Это был уже пятый полет грузового "Прогресса" по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Прежде использовалась либо стандартная двухсуточная, предусматривающая 34 витка вокруг Земли, либо укороченная четырехвитковая, полет по которой занимает примерно шесть часов.

Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

В октябре прошлого года экспрессом - за 3 часа 3 минуты - до МКС долетел пилотируемый "Союз МС-17". На его борту на станцию прибыли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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