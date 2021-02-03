Косачев: ОБСЕ пока не реализовала свой потенциал

Новости

В московском метро девушка-полицейский спасла мужчину 18:20
Андрей Бочкарев: Столица не допустит появления новых обманутых дольщиков 18:04
В испанском доме престарелых после прививки Pfizer скончались 16 человек 17:41
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Никарагуа 17:11
Россия передала Беларуси образцы вакцины "ЭпиВакКорона" 17:04
Пропавшая саранская школьница найдена в Пензенской области 17:03
Президент Киргизии подписал указ о назначении нового правительства 17:01
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:57
В Москве найдены ультрадешевые квартиры 16:56
Детские омбудсмены России и Финляндии планируют провести встречу 16:53
Бочкарев: БКЛ заработает в 2022 году, а в поселок Северный и Внуково метро придет в 2023-м 16:50
Росреестр предложил амнистию для частных домов у аэродромов 16:47
Определены даты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу 16:21
Льготную ипотеку на частные дома получили 120 семей 16:06
Врач объяснила, почему пожилым нужно делать прививку от COVID-19 16:05
Количество очагов аварийности в Москве сократилось на треть 15:57
Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах 15:52
Раскрыта дата выхода нео-вестерна с Джоли "Те, кто желал мне смерти" 15:50
Лечение тяжелобольных детей за границей оплатит фонд "Круг добра" 15:49
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов" 15:43
В Петербурге выпустят марки и медали к юбилею Карла Фаберже 15:37
СК возбудил дело после смертельного пожара на складе в Красноярске 15:22
Ученые: Цементная пыль может защитить от радиации 15:17
Суд Петербурга запретил ссылки на три аниме-сериала 14:59
Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 17:35
Рубрика: Власть

Косачев: ОБСЕ пока не реализовала свой потенциал

Текст: Галина Мисливская
Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не реализовала свой потенциал.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Такое мнение он высказал в ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Косачев: США должны дать гарантии для возобновления ядерной сделки с Ираном

"По мнению Константина Косачева, ОБСЕ пока не реализовала свой потенциал и в настоящее время пребывает в кризисе", - приводит пресс-служба Совета Федерации заявление сенатора.

"Хотели бы видеть Организацию в качестве максимально сильной и эффективной структуры. Россия в этом заинтересована", - сказал Константин Косачев.

По его словам, росссийские сенаторы "готовы к обсуждению любых вопросов двустороннего и многостороннего характера" с представителями ОБСЕ.

По словам Анн Линде, в период шведского председательства в ОБСЕ деятельность организации будет направлена на подержание основных принципов европейской безопасности. Она выразила намерение сотрудничать с Россией по вопросу прав женщин в экономике, а в качестве главы МИД Швеции - уделять внимание различным аспектам двусторонних российско-шведских отношений.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Международные организации ОБСЕ

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Решение о допуске зрителей на ЧМ по хоккею в Латвии примут в апреле
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов
Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса