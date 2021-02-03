Косачев: ОБСЕ пока не реализовала свой потенциал

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не реализовала свой потенциал.

Такое мнение он высказал в ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

"По мнению Константина Косачева, ОБСЕ пока не реализовала свой потенциал и в настоящее время пребывает в кризисе", - приводит пресс-служба Совета Федерации заявление сенатора.

"Хотели бы видеть Организацию в качестве максимально сильной и эффективной структуры. Россия в этом заинтересована", - сказал Константин Косачев.

По его словам, росссийские сенаторы "готовы к обсуждению любых вопросов двустороннего и многостороннего характера" с представителями ОБСЕ.

По словам Анн Линде, в период шведского председательства в ОБСЕ деятельность организации будет направлена на подержание основных принципов европейской безопасности. Она выразила намерение сотрудничать с Россией по вопросу прав женщин в экономике, а в качестве главы МИД Швеции - уделять внимание различным аспектам двусторонних российско-шведских отношений.