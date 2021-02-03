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3 февраля 2021 г.

Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29 января 2021 года № 40 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса за четвертый квартал 2020 года"

Дата подписания 29 января 2021 г.
Опубликован 3 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 03.04.2013 № 36-ОЗ "О потребительской корзине в Кемеровской области", для оценки уровня жизни населения Кемеровской области - Кузбасса, формирования социальной политики, разработки и реализации социальных программ Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и занятости населения Кузбасса и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу за четвертый квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10403 рубля, для трудоспособного населения - 11023 рубля, пенсионеров - 8383 рубля, детей - 10844 рубля.

2. Департаменту информационной политики Администрации Правительства Кузбасса опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин



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