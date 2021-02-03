Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29 января 2021 года № 41 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год"

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на 2021 год в расчете на душу населения - 10727 рублей, для трудоспособного населения - 11354 рубля, пенсионеров - 9147 рублей, детей - 11254 рубля.

2. Департаменту информационной политики Администрации Правительства Кузбасса опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







