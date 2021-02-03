"Манчестер Юнайтед" забил девять голов в ворота "Саутгемптона"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" в матче 22-го тура чемпионата Англии разгромили "Саутгемптон" - 9:0.

Встреча прошла в Манчестере. Уже на второй минуте гости остались вдесятером после нарушения со стороны 19-летнего Александра Янкевица. "МЮ" уже в первом тайме четыре раза реализовал численное преимущество. Счет в матче открыл Аарон Ван-Биссака, второй мяч на счету Маркуса Рэшфорда, третий - Эдинсона Кавани. Автоголом отметился игрок гостей Ян Беднарек.

После перерыва страдания "Саутгемптона" продолжились. Антони Марсьяль и Скотт Мактоминей сделали счет 6:0. На 86-й минуте гости остались вдевятером после второго удаления, и в их ворота был назначен пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. В оставшееся время Марсьяль и Дэниел Джеймс установили окончательный результат - 9:0.

После этой победы "МЮ" сравнялся по набранным очкам с лидером - "Манчестер Сити". У обеих команд по 44 очка.