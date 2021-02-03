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03.02.2021 13:42
Рубрика: Власть

Медведев ожидает регистрацию "Спутника V" в новых странах

Текст: Владимир Кузьмин

Хорошие показатели российской вакцины "Спутник V" объясняют интерес к ней в мире, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Медведев: Производство вакцины от ковида может начаться в феврале-марте

"Вакцина уже одобрена, как я понимаю, в 15 зарубежных странах и ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится", - заявил он на совещании по производству препаратов. Медведев призвал обеспечивать трансфер технологий на зарубежные производственные площадки и получать обратную связь.

Россия также должна учитывать конкурентную борьбу на рынке вакцин и политические проблемы, связанные с продвижением своих вакцин. Замглавы Совбеза предложил поговорить, какие меры в этой связи необходимо предпринять, включая политическое сопровождение.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Вакцинация от коронавируса

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