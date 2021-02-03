Медведев ожидает регистрацию "Спутника V" в новых странах

Хорошие показатели российской вакцины "Спутник V" объясняют интерес к ней в мире, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Вакцина уже одобрена, как я понимаю, в 15 зарубежных странах и ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится", - заявил он на совещании по производству препаратов. Медведев призвал обеспечивать трансфер технологий на зарубежные производственные площадки и получать обратную связь.

Россия также должна учитывать конкурентную борьбу на рынке вакцин и политические проблемы, связанные с продвижением своих вакцин. Замглавы Совбеза предложил поговорить, какие меры в этой связи необходимо предпринять, включая политическое сопровождение.