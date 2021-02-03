Медведев попросил точные планы по выпуску "Спутника V"

Массовая вакцинация от коронавируса в России пока что проходит в основном "Спутником V", объем выпуска которой постепенно увеличивается, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на совещании по производству препаратов.

К концу первого полугодия, привел он свежую полученную информацию, выпустят более 90 миллионов доз. "Хотел бы точную цифру получить, поскольку еще совсем недавно я слышал цифру 30, 60 миллионов, - подчеркнул замглавы Совбеза. - Какова реальная ситуация сейчас все-таки? На какие показатели мы должны выйти и можем выйти?"

Со второго полугодия в гражданский оборот планируется вводить не менее 18 миллионов доз в месяц, рассказал Медведев о дальнейших планах. Определены ответственные за это организации.