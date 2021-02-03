Медведев вывел Россию в полуфинал Кубка АТР

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР после победы над командой Японии.

В рамках командного Турнира АТР в Мельбурне сборная России встречалась с командой Японии. Первыми на корт вышли Андрей Рублев и Йосихито Нисиока.

Японец оказал сопротивление в первом сете, но Рублев сумел добиться успеха - 6:3. Во втором сете россиянин полностью доминировал на корте и отдал сопернику всего один гейм.

Во втором поединке лидер российской команды Даниил Медведев встречался с японцем Кеем Нисикори. Россиянин уверенно выиграл у своего соперника - 6:2, 6:4. Сборная России выиграла встречу и завоевала место в полуфинале.

Парная игра, в которой встретятся Евгений Донской и Аслан Карацев против Бена Маклахлана и Есихито Нисиоки, уже не будет иметь турнирного значения.