Мифологический город Пергам показали в "цифре"

Археологи из Немецкого археологического института и Министерства культуры и туризма Турции создали детальную цифровую карту древнего города Пергам, который неоднократно упоминался не только в древнегреческих мифах, но и в Новом Завете.

Как сообщает Heritage Daily, подробная цифровая карта древнего города опубликована в открытом доступе на портале iDAI.geoserver. Она представляет собой кульминацию археологических исследований, проведенных за последние 30 лет.

Эта карта позволила не только четко воссоздать облик Пергама, но и определить истинные размеры его памятников. Так, установлено, что это был гигантский мегаполис, контролировавший огромную территорию площадью около 12,5 миллиона квадратных метров.

"Мы решили создать открытую базу данных и поделиться со всем миром видами древнего Пергама, - говорит Феликс Пирсон, почетный профессор Лейпцигского университета. - Мы хотим, чтобы эта информация была доступна большому количеству людей".

Город Пергам, который также носил название Пергамон, был древнегреческим городом, расположенным на северной окраине равнины Кайкус недалеко от современного города Бергама в Турции. В эллинистический период он стал столицей Пергамского царства. В период с 281 по 133 годы до нашей эры здесь правила династия Атталидов.

Пергам долгое время был одним из главных культурных центров Малой Азии и греческого мира. Здесь проживали такие известные исторические личности, как греческий скульптор Эпигон, писатель и инженер Битон, философ Гегезин, учитель Аполлодор, римский император Август и Антипа Пергамский, христианский мученик и святой.

Считается, что этот город был основан в XII веке до нашей эры выходцами из Греции. В то же время в древнегреческой мифологии рассказывается, что Пергам был основан сыном Андромахи и Гелена, братом Гектора, первого мужа Андромахи.

Новорожденного назвали Пергамом в память о Троянской войне. Главная цитадель в Трое называлась Пергам. Так же был назван и новый город, располагавшийся в 26 километрах от Эгейского моря.

Наивысшего расцвета Пергам достиг при правителях Евмене I (263-241 гг. до н.э.) и Евмене II (197-159 гг. до н.э.). Его площадь тогда составляла около 890 тысяч квадратных метров. Это был один из крупнейших экономических центров эллинистического мира.

При Атталидах в Пергаме была собрана вторая по величине библиотека античного мира, которая уступала только знаменитой Александрийской библиотеке. Согласно легенде, именно в Пергаме был изобретен пергамент - после того, как египетские правители из династии Птолемеев наложили запрет на импорт папируса.

Примечательно, что Пергам упоминается не только в мифах, но и в Новом Завете. Согласно откровению от Иоанна Богослова, в этом городе находилась одна из семи церквей Апокалипсиса с "престолом сатаны".

Во времена правления Евмена II и Аттала II Пергам планировалось превратить во вторые Афины с огромным акрополем. Здесь было построено множество храмов и театр, способный единовременно вместить до 10 тысяч зрителей.

После смерти Аттала III в 133 году до нашей эры город был подарен Риму. Это спровоцировало восстание коалиции греческих городов. Серия войн привела к тому, что Пергам был лишен статуса вольного города, из-за чего горожане были вынуждены платить Риму дань и поставлять солдат в его войска.

Впрочем, римляне и сами внесли огромный вклад в культурное развитие Пергама, построив в том числе и широко известный в римском мире храм Асклепия, бога исцеления. Пергам процветал до III века нашей эры. Он был сильно поврежден землетрясением в 262 году.