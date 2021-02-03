Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 3 февраля не сделал никаких рекомендаций участникам сделки по условиям добычи нефти в дальнейшем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас находимся в той стадии, когда на фоне расширения массовой вакцинации и улучшения макроэкономической повестки наблюдается рост оптимизма со стороны общественности к перспективам восстановления мирового нефтяного спроса", - сказал вице-премьер Александр Новак на заседании комитета, которое было показано телеканалом "Россия-24".

Он также подчеркнул, что участникам сделки нужно стремиться к полному исполнению договоренностей, и следить за добычей в странах, которые не входят в альянс.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман призвал все страны, не выполнившие ранее условия сделки, компенсировать эти объемы. Он отметил, что прогресс в этом вопросе уже есть, Нигерия, Казахстан и Ирак начали возмещать перепроизводство нефти в 2020 году.

Цены на нефть стали расти еще на ожидании итогов встречи. К ее окончанию стоимость марки Brent поднялась до 57,8 долларов за баррель, а североамериканская WTI - до 56 долларов.