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3 февраля 2021 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.12.2020 г. № 569 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 137 "Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса" и внесенных в него изменений"

Дата подписания 22 декабря 2020 г.
Опубликован 3 февраля 2021 г.

Зарегистрирован 02.02.2021 г. № 62329

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 02.02.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федерального дорожного агентства об утверждении административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.12.2020 г. № 569
(pdf, PDF, 104 Кб)