Зарегистрирован 02.02.2021 г. № 62329
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 02.02.2021 г.
Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федерального дорожного агентства об утверждении административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса.