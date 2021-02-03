Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.12.2020 г. № 569 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 137 "Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса" и внесенных в него изменений"