Неизвестный облил красной краской здание генконсульства РФ в Нью-Йорке

Неизвестный испачкал фасад генконсульства РФ в Нью-Йорке красной краской в ходе "антироссийской акции". Об этом сообщил сотрудник дипмиссии.

"С 14:00 до 20:00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской", - цитирует представителя консульства РИА Новости.

По его словам, дипмиссия неоднократно пыталась связаться с нью-йоркской полицией, но американские правоохранители "не сочли возможным появиться у консульства". Впоследствии представительство направило обращение в Управление по делам дипломатических миссий Госдепа США с требованием обеспечить безопасность.