Николай Овсянников: В том мае мы еще смеялись, любили зелень и огни

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Фото: Центральный архив МО РФ

"Нам хорошо от горькой песни, что ты под Вязьмою сложил..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Николай Овсянников, 24 года
Овсянников Николай Алексеевич (1918 - 30.06.1942 по данным Центрального архива Министерства обороны, по другим сведениям - 26.02.1943), старший лейтенант, помощник командира 365-го танкового батальона 166-й танковой бригады.

Родился в селе Вязковка Борисоглебского района Воронежской области в многодетной крестьянской семье.

Фото: Центральный архив МО РФ

Сохранилась автобиография Николая, датированная 12 июля 1941 года (личное дело старшего лейтенанта Овсянникова Н.А, Центральный архив Министерства обороны, инв. N191841).

В ней он рассказывает: "В 1921 году в связи с неурожаем и голодом переехали в Сибирь, в Красноярский край, Ачинский район, село Зерцалы. Родители с 1930 года и по настоящее время состоят членами колхоза".

О себе Николай пишет: "В 1941 году окончил литературный факультет Московского института истории, философии и литературы. В комсомоле с 1938 г., Сокольническая организация г. Москвы, N билета 0174816. Главные комсомольские работы: член редколлегии факультетской газеты и последний год комсорг. Взысканий не имею. Ни в каких партиях и группировках не состоял. В РККА призван 10 июля 1941 г., специальных военных учебных заведений не кончал. За границей не был, органами советской власти не осуждался..."

15 июля 1941 года Николай был направлен на краткосрочные курсы интендантских специалистов при Интендантской академии Красной Армии имени В.М. Молотова.

1 октября Николай окончил курсы с такой аттестацией: "Один из лучших курсантов. Дисциплинированный. Исполнительный, отзывчивый, культурный и выдержанный курсант. Имеет ряд благодарностей за отличную успеваемость. Отличник учебы. Трудолюбив. Массовик. Инициативен в работе. Идеологически выдержан. Политически развит хорошо. Морально устойчив. Предан делу партии Ленина-Сталина. Вывод: т. Овсянников Н.А. Может быть использован в должности начальника продовольственно-фуражного снабжения дивизии".

16 сентября 1941 года Николаю было присвоено звание техника-интенданта 2 ранга.

Старший лейтенант Николай Овсянников погиб в танковом сражении при селе Добринка под Сталинградом.

Публикации:

Первая антология, где были опубликованы стихи Николая Овсянникова: "Имена на поверке" (Москва, "Молодая гвардия", 1963. Составитель Сергей Наровчатов). К сожалению, до сих пор известно всего семь стихотворений Николая.

Фото: Центральный архив МО РФ
Стихотворение Николая Овсянникова

В том мае мы еще смеялись,

Любили зелень и огни.

Ни голос скрипок, ни рояли

Нам не пророчили войны.

Мы не догадывались, споря

(Нам было тесно на земле),

Какие годы и просторы

Нам суждено преодолеть…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Теперь, мой друг и собеседник,

Романтика и пот рубах

Уже не вымысел и бредни,

А наша трудная судьба.

Она сведет нас в том предместье,

Где боя нет, где ночь тиха,

Где мы, как о далеком детстве,

Впервые вспомним о стихах.

Пусть наша юность не воскреснет,

Траншей и поля старожил!

Нам хорошо от горькой песни,

Что ты под Вязьмою сложил.

Май 1942

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