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03.02.2021,  
10:04
Текст:  Антон Валагин

Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе F-15 новейшей модификации EX (бортовой номер 20-0001) впервые поднялся в воздух. Полет был выполнен из международного аэропорта Сент-Луиса и продолжался 90 минут.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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- Главный летчик-испытатель компании Мэтт Гиз проверил работу авионики, других систем и программного обеспечения. Собранные данные подтвердили, что самолет выполнил запланированные задачи, - говорится в сообщении Boeing.

В следующем году истребитель F-15 Eagle отметит полувековой юбилей. Главными отличиями версии EX стали цифровая система управления, новый радар с АФАР, системы РЭБ. При этом самолет принадлежит к четвертому поколению, не обладает технологиями малозаметности и неспособен прорывать серьезную ПВО. Однако он имеет весомое преимущество перед F-22 и F-35 - возможность использовать широкий арсенал вооружений, в том числе перспективных. Стелс-самолетам этого не позволяет ограниченный объем внутренних отсеков. У F-15 же ракеты располагаются на 23 точках внешней подвески.

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