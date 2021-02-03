Огонь уничтожил более 70 домов на западе Австралии

Всего за одну ночь площадь лесного пожара на западном побережье Австралии увеличилась почти в два раза - с 6 тысяч до 10 тысяч гектаров.

Огонь уничтожил 71 дом в городе Суон, расположенном в 40 километрах к северо-востоку от Перта. Свыше тысячи человек пришлось эвакуировать. Порядка двух тысяч жилых домов оказались без электроэнергии. Кроме того, часть автомагистралей перекрыта. Потерявшим жилье власти пообещали выплатить по тысяче австралийских долларов (763 доллара США).

Локализовать пожар пока не удается. Шесть огнеборцев получили незначительные травмы, пишет ТАСС со ссылкой на местное издание WA Today. Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер и жаркая погода.