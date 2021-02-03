Определены даты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу

В среду РФС опубликовал даты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу. Все матчи пройдут в течение трех дней.

В субботу, 20 февраля, "Зенит" в Санкт-Петербурге примет тульский "Арсенал". В этот же день в столичном дерби "Динамо" сыграет со "Спартаком".

21 февраля состоятся сразу четыре матча. ЦСКА дома примет "СКА-Хабаровск", "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", а "Ростов" - "Ахмат".

22 февраля в заключительных матчах этой стадии "Уфа" сыграет с "Уралом", а "Химки" - с самарскими "Крыльями Советов".