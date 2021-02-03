Почти треть работников мечтает о возвращении в офис

Полностью перейти на удаленный режим работы и появляться в офисе только "по большим праздникам" хотят 14% работников, отправленных прошлой весной трудиться из дома. Такие результаты показало исследование, проведенное кадровой компанией Hays. Еще 39% предпочли бы смешанный вариант - они готовы на пару присутственных дней в неделю, а 3% выбрали бы сменный график. И только 32% респондентов сказали, что им было бы удобней трудиться в офисе.

"Еще год назад удаленка вообще не воспринималась всерьез ни работодателями, ни самими сотрудниками, - отмечает генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт. - Но 2020 год показал всем, что работать эффективно можно везде: главное - желание и правильная мотивация. 45% профессионалов говорят, что их продуктивность с приходом пандемии никак не изменилась и осталась на прежнем уровне. И целых 17% отмечают повышение собственной производительности труда. С ними согласны и работодатели: 41% компаний свидетельствуют, что продуктивность их сотрудников осталась на прежнем уровне, и 10% заметили повышение этого показателя".

Указ мэра Москвы о снятии ограничений на очную работу, похоже, застал столичных работодателей врасплох. Судя по данным опроса, 34% не имеют представления, в каком формате их коллективу продолжать трудиться дальше. Еще 23% респондентов заявили, что пока предпочтут сохранить удаленный формат, а 16% сообщили, что дистанционный процесс уже налажен и нет смысла его менять на что-либо иное. Кстати, полностью уклониться от удаленного режима работы смогли 2% опрошенных компаний.

Большинство работников (60%) и 49% работодателей считают, что удаленный формат работы никак не повлиял на объем загрузки. Впрочем, для 32% сотрудников домашний режим занятости обернулся увеличением объема работы. Отчасти это оказалось связано с тем, что при смене формата труда компании сократили штат, соответственно, нагрузка на каждого оставшегося возросла.

При этом 3% работников отметили, что при удаленном формате работы стало меньше, а еще у 8% опрошенных сократилось количество реализуемых проектов. Работодатели же считают, что загрузка уменьшилась у 6% переведенных на домашний режим.