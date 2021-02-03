Правительство Японии расширило меры поддержки населения из-за продления ЧС

Японские власти приняли решение расширить меры финансовой поддержки населения из-за продления режима ЧС в ряде регионов страны, сообщает телерадиокомпания NHK.

В частности, представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от "коронакризиса", смогут получить единоразовые субсидии в размере до 600 тысяч иен (5700 долларов США), а индивидуальные предприниматели - до 300 тысяч иен (2860 долларов). Заявки на выплаты будут приниматься в следующем месяце.

При этом японские граждане, доходы которых упали на фоне негативных последствий пандемии, получат право на оформления займа у государства на сумму до 2 млн иен (около 19 тысяч долларов).

Напомним, что премьер-министр Ёсихидэ Суга 2 февраля объявил о продлении на один месяц режима ЧС. Действие "особого периода" распространяется на десять префектур страны, включая Токио. Глава правительства призвал жителей указанных регионов сохранять бдительность и строго придерживаться санитарных норм, без лишней надобности не покидать дома в вечернее время, а владельцев заведений общепита закрываться до 20-00.