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03.02.2021 18:04
Рубрика: Власть

Андрей Бочкарев: Столица не допустит появления новых обманутых дольщиков

Текст: Любовь Проценко

Столичный стройкомплекс поставил в прошлом году рекорд по возведению жилья для дольщиков, рассказал сегодня на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Для них введены в строй 34 дома, в которых предоставлены квартиры 2892 семьям. Среди введенных и первая очередь одного их самых проблемных жилых комплексов - "Царицыно" с пятью корпусами.

"Ключи от квартир второй очереди планируем начать выдавать в конце этого года", - сказал Андрей Бочкарев. Он напомнил, что оказанием помощи дольщикам Москва эффективно занимается на протяжении последних почти десяти лет. В результате построено 173 корпуса в жилых комплексах-долгостроях, квартирами обеспечены 19 262 семьи дольщиков.

Большие планы у строителей и на 2021 год: согласно "дорожной карте" будет достроено еще 58 корпусов. "А за ближайшие два года мы планируем решить проблемы всех оставшихся обманутых дольщиков", - заключил Андрей Бочкарев. Для того же, чтобы не появилось новых обманутых, столичные власти сейчас вникают в проблемы строительства жилья каждой строительной компанией с самого начала строительства каждого дома. И там, где необходимо, немедленно приходят на помощь. Благодаря такому подходу есть возможность не допустить банкротств подрядчиков, в ходе которых в прежние времена и множились ряды людей, остающихся без денег и без квартир.

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