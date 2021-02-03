Москвичей предупредили о метели 3 февраля

В среду в Москве ожидаются метели. Как рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, за день выпадет десятая часть месячной нормы осадков.

Сегодня в столице будет облачная погода, температура воздуха - около минус 6. Атмосферное давление останется ниже нормы - 740 мм рт. ст.

Погода в течение дня может ухудшиться, к вечеру усилится снег, возможны метели. Скорость ветра вырастет до 9 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москву идут тимофеевские морозы. Похолодание в столичном регионе начнется после четверга.