На заводе под Ярославлем китайские детали выдавали за свои

Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий из федерального бюджета.

В надзорном ведомстве рассказали, что 57-летний директор рыбинского предприятия по выпуску дорожных машин в 2016 - 2019 годах нарушал условия договора на поставку высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, давая подчиненным указания о приобретении деталей для техники в Китае вместо их изготовления на заводе.

- При этом предприятие получало субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском этой техники, а также затрат на содержание рабочих мест, - пояснила официальный представитель прокуратуры Ярославской области Яна Смирнова.

В результате Российской Федерации был причинен ущерб в 349 миллионов рублей. Факт мошенничества выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

Руководитель предприятия обвиняется в хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.