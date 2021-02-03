Обвиняемого в убийстве поляка спустя 15 лет нашли у подруги в Иванове

Из России экстрадировали гражданина Польши, который с 1995 года находился в розыске за изнасилование и убийство. Жак Мирослав Дариуш попался после того, как избил сожительницу в Иванове.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, поляк был задержан в августе 2020 года, когда его подруга пожаловалась в полицию на побои. Документов у мужчины при себе не оказалось, представился он Марком Россо.

"По дактилоскопическим учетам удалось установить, что задержанный является Жаком Мирославом Дариушем, уроженцем города Лоздь, которого разыскивают за совершение в 1995 году изнасилования и убийства женщины. Фрунзенский райсуд Иванова избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Польская сторона представила документы о том, что районная прокуратура города Лодзь-Срудмесце ведет соответствующее уголовное дело. Дариушу грозил временный арест, но обвиняемого много лет не могли найти.

"Действия Жака Мирослава Дариуша являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют пункту "е" статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием). Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству РФ и Республики Польша не истекли", - отметили в Генпрокуратуре.

Гражданства РФ беглый поляк не получал, так что препятствий к его экстрадиции не нашлось. Жака Мирослава Дариуша в сопровождении спецконвоя отправили на родину 3 февраля для привлечения к уголовной ответственности.