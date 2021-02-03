Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечился еще 5221 пациент

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровел еще 5221 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 829 844 человек.

В Москве выявлено 1545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 846 человек. В столице скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.