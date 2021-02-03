Выездные бригады вакцинации заработали еще в двух ТЦ столицы

В Москве выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать во флагманском офисе "Мои Документы" ЮАО в торговом центре "Columbus" и в торговом центре "Калейдоскоп". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве сегодня созданы все условия для того, чтобы максимальное количество жителей столицы могли бесплатно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Особенно это важно для жителей с хроническими заболеваниями и москвичам старшего возраста. Помимо 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, мы организовали выездные бригады вакцинации, которые принимают горожан в крупных торговых центрах и других популярных городских локациях. С сегодняшнего дня такие бригады начали работать во флагманском офисе "Мои Документы" ЮАО в торговом центре "Columbus" и в торговом центре "Калейдоскоп". Выездные бригады вакцинации перемещаются по городу. Так, в это воскресенье закончится вакцинация первым компонентом в торговых центрах "Океания" и "Город". А уже на следующей неделе, с 10 февраля, выездные бригады начнут работу еще в трех в ТЦ - "Калужский", "Щелковский" и "Водный", - рассказала вице-мэр.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Саларис", "Л-153", "Океания" и "Город".

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Процедура занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

График работы выездных бригад опубликован на сайте мэрии.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Привиться можно и в частных медицинских клиниках. Москва заключила 73 соглашения с частными медорганизациями, 40 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплачивается только услуга по введению инъекции.